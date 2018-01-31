Продюсер «Бригады» назвал глупостью слова актера о вреде сериала для россиян

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Продюсер «Бригады» Александр Акопов назвал глупостью слова актера Павла Майкова о вреде сериала для россиян, сообщает RT.



Продюсер ленты отметил, что существуют исследования, которые показывают отсутствие связи между уровнем преступности и сериалами на криминальную тему. По его мнению, подобные сериалы призваны отвратить большинство молодежи от желания стать преступниками.

«Что касается сериала "Бригада", то я не знаю, обратил ли внимание актер Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению», – уточнил Акопов.

Ранее исполнитель роли Пчелы назвал сериал преступлением против России. По его словам, вред «Бригады» заключался в том, что под ее влиянием мальчики хотели стать бандитами. «А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», – отметил Павел Майков.