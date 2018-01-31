Германия дала разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Германия дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.

Власти ФРГ также одобрили прокладку сухопутной части трубопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие «важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта».

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает одобрения заявки, отметили в компании.

«Северный поток-2» является проектом магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, расширяющим уже существующий «Северный поток». Его реализует компания Nord Stream 2 AG. Строительство трубопровода поддерживают некоторые страны Евросоюза, включая Германию. Однако оно вызывает беспокойство у государств Восточной Европы и США.