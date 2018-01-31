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О ежегодной студенческой премии «Студент года-2017» расскажут в ИА «Татар-информ»

31 января 2018, 16:08

На сайте агентства будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Завтра, 1 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной студенческой премии «Студент года-2017».

В общении с журналистами министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, президент Лиги студентов РТ Элькин Искендеров, исполнительный директор премии «Студент года-2017» Виктория Телишева и режиссер-постановщик ежегодной студенческой премии «Студент года-2017» Дмитрий Юдин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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