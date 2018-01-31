В Нижнекамске будут производить шины для «Кортежа»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Научно-технический центр «Кама» станет поставщиком шин для президентского автомобиля «Кортеж». Об этом сообщает агентство RNS.

Всего в проекте «Единая модульная платформа» (ЕМП) (неофициальное название – «Кортеж») поставщиками выступят 147 компаний, более половины из которых – российские. Среди 74 отечественных производителей запчастей для «Кортежа» есть компании из Красноярска, Тольятти, Сызрани, Ярославля, Иванова, Рязани и Нижнего Новгорода.

Новый автомобиль впервые должен быть показан на инаугурации Президента РФ в 2018 году, пишет информационное агентство.