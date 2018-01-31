В Нижнекамске двое парней украли выручку из пивного магазина

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске двое парней ограбили пивной магазин, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

В половине первого ночи на пульт наблюдения ОВО поступила информация о срабатывании сигнализации в пивном магазине по улице Строителей.

На месте росгвардейцы обнаружили разбитое стекло, блокировали здание и вошли внутрь вместе с администратором. В помещении посторонних не оказалось, товар стоял на местах, однако из кассы пропала оставшаяся выручка.

При осмотре территории во дворах наряд ОВО заметил парней, бегущих по улице. Ими оказались двое уроженцев Чистопольского района в возрасте 19 и 18 лет. При личном досмотре у парней в карманах обнаружились мятые купюры на общую сумму 1600 рублей. В их краже молодые люди признались.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.