Студенты Татарстана сразятся в киберспорте, футболе и брейк-дансе за «Кубок лидера»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани со 2 февраля стартуют студенческие игры «Кубок лидера». Они пройдут в рамках инициированных студенческими штабами сторонников Владимира Путина и движением Putin Team студенческих игр в 40 регионах России. В играх в Казани определятся сильнейшие студенты по брейк-дансу, киберспорту, футболу и баскетболу, сообщает штаб Путина в столице Татарстана.

Победители региональных соревнований «Кубка лидера» по киберспорту (FIFA и Mortal Kombat) отправятся на большой всероссийский финал, который пройдет с 8 по 11 февраля в Москве.

Поучаствовать в соревнованиях могут студенты вузов и ссузов Татарстана, достигшие 18 лет. Познакомиться с расписанием проведения соревнований «Кубка лидера», а также оформить заявку на участие можно в официальном сообществе студенческого штаба сторонников Путина.