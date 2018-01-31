Скончался израильский писатель и поэт Хаим Гури

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). На 95-м году жизни скончался израильский поэт и писатель Хаим Гури, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Смерть наступила в ночь на 31 января. Гури будет похоронен на иерусалимском кладбище Гар а-Менухот.

Хаим Гури был известен не только как поэт, он прославился работой в качестве журналиста и режиссера-документалиста. Гури стал обладателем множества престижных премий. В его копилке среди прочих – премия Израиля в области поэзии (1988 год) и литературная премия имени Бялика.

В качестве журналиста Гури получил популярность после освещения суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманном.