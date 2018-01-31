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Восемь новых бассейнов и пять спортивных залов в районах Татарстана сдадут летом этого года

31 января 2018, 13:20 , Фото: Александр Эшкинин

Восемь новых бассейнов и пять спортивных залов в районах Татарстана сдадут летом этого года На программу по строительству отдельных спортивных объектов в населенных пунктах республики выделили 1 млрд 692 млн рублей.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Восемь новых бассейнов и пять спортивных залов в районах Татарстана введут в эксплуатацию летом этого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

«Хочу отметить, что недавно Президент России Владимир Путин сказал, что запрос на здоровый образ жизни, на спорт является одной из позитивных тенденций развития современного российского общества. Конечно, речь идет о массовом спорте. Республика уже имеет положительный опыт строительства спортивных объектов. Так, за последние пять лет в регионе построили 791 спортивный объект», — отметил Гимаев.

Строительство спортивных объектов в районах Татарстана началось в прошлом году. В настоящее время масштабные строительные работы продолжаются. Готовность объектов составляет 40 – 50 процентов. 

«Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение в сентябре 2017 года о строительстве восьми бассейнов и пяти спортивных залов, которые создают предпосылки и условия для развития массового спорта», — добавил замминистра.

Каждый бассейн будет иметь две отдельные чаши — для детей и взрослых. Спортивные залы оснастят необходимым современным оборудованием.

 


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