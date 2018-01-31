МФЦ Татарстана начали принимать заявления о выборе места голосования

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Многофункциональные центры Татарстана начали принимать заявления о выборе места голосования, сообщается на сайте Министерства экономики РТ.

Граждане России, которые в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года не будут находиться по месту регистрации, смогут проголосовать на любом избирательном участке. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Такое заявление можно подать в любом из 54 офисов МФЦ по всей республике, а также в дополнительных офисах, организованных в сельских поселениях с населением более 1 тыс. человек.

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться в МФЦ до 12 марта.