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Общество, Выборы 2018

МФЦ Татарстана начали принимать заявления о выборе места голосования

31 января 2018, 13:28

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться в МФЦ с 31 января до 12 марта.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Многофункциональные центры Татарстана начали принимать заявления о выборе места голосования, сообщается на сайте Министерства экономики РТ.

Граждане России, которые в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года не будут находиться по месту регистрации, смогут проголосовать на любом избирательном участке. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Такое заявление можно подать в любом из 54 офисов МФЦ по всей республике, а также в дополнительных офисах, организованных в сельских поселениях с населением более 1 тыс. человек. 

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться в МФЦ до 12 марта.


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