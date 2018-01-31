ВТБ запустил новый универсальный сайт объединенного банка

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). ВТБ осуществил запуск нового сайта объединенного банка, который представляет собой универсальную платформу для решения любых финансовых потребностей как для корпоративных, так и для розничных клиентов.



Качественно новый подход к потребностям клиента и применение методик дизайн-мышления позволили значительно упростить навигацию и максимально усовершенствовать продуктовые и сервисные функции.



До конца 2018 года для каждого посетителя сайта планируется сформировать персонифицированный контент в зависимости от клиентских предпочтений, геолокации и предыдущих действий на сайте. Благодаря этому пользователи смогут быстрее и проще найти нужную информацию, а также оформить и получить интересующие их продукты и услуги банка. Встроенная система веб-аналитики с применением технологий Big Data позволит максимально точно определить потребности клиента и предложить оптимальные варианты банковских сервисов и продуктов. Каждый пользователь будет видеть контент, сформированный на основе системы машинного обучения.



«Мы не просто запускаем новый сайт – мы внедряем гибкую digital-платформу, в основе которой лежит подход Customer Value First. Для нас очень важно предугадывать пожелания клиентов и предлагать продукты, необходимые клиенту “здесь и сейчас“. Реализация розничным бизнесом проекта по созданию современной мультиканальной платформы цифровых продаж – ключевая инициатива 2018 года в рамках программы проектов “Банк будущего“», – отметил член правления банка ВТБ, заместитель руководителя бизнес-линии «Розница» Владимир Верхошинский.



Новый сайт адаптирован для клиентов с ограниченными возможностями. Специальные настройки позволяют увеличивать шрифт, контрастность фона и текста, а люди с нарушенным цветовым восприятием смогут полностью отключить цвет, оставив ахроматическое сочетание.



В качестве технологической платформы объединенного сайта было выбрано самое современное отраслевое решение платформы Sitecore, с помощью которого удалось значительно повысить скорость и производительность работы сайта. Новая платформа является фундаментом цифровой архитектуры, прежде всего розничного бизнеса, которая будет полноценно развернута в банке ВТБ к концу 2018 года. Развитие платформы обеспечит качественное улучшение клиентского опыта и синергию цифровых каналов банка: в течение 2018 года на новую платформу будут перенесены все ключевые интернет-площадки банка.