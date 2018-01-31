ФАС России намерена изменить алгоритм ценообразования на авиабилеты

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России совместно с российскими авиакомпаниями намерена изменить алгоритм ценообразования на авиабилеты, чтобы не допустить необоснованно завышенных цен.

Об этом в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации рассказал глава ведомства Игорь Артемьев, сообщает ТАСС.

Полная информация о ценообразовании на авиабилеты была предоставлена антимонопольной службе компанией «Аэрофлот». ФАС проводила проверку по этим данным в течение полугода.

В результате ведомство пришло к выводу, что рост цен не во всех случаях обоснован повышенным спросом, пояснил Артемьев.