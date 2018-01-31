АСВ требует признать недействительными сделки ТФБ с поставщиком электротоваров

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд РТ иск о признании недействительными сделок между «Татфондбанком» и ООО «Траверз Компани». Об этом сообщается на сайте агентства.

Речь идет о соглашении о залоге инвестиционных паев и договоре о залоге ценных бумаг, заключенных между компанией и банком в 2016 году.

Согласно информации из открытых источников, ООО «Траверз Компани» сейчас находится на стадии ликвидации. Компания занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами.

В апреле прошлого года Арбитражный суд Татарстана признал ПАО «Татфондбанк» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Агентство по страхованию вкладов выполняет функции конкурсного управляющего.