За три месяца Роспотребнадзор оштрафовал продавцов «фанфуриков» в РТ на 136 тысяч рублей

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). За три месяца Роспотребнадзор оштрафовал продавцов «фанфуриков» в Татарстане на 136 тысяч рублей. В ходе внеплановых проверок продавцов спиртосодержащей продукции к административной ответственности были привлечены 25 должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты ведомства обнаружили на прилавках 36 единиц спиртсодержащей непищевой продукции объемом два литра. Данная продукция снята с реализации.

Ранее стало известно о том, что постановлением главврача России № 130 от 12 октября 2017 года запрет на розничную реализацию спиртосодержащей продукции продлен на 180 суток.