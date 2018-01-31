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За три месяца Роспотребнадзор оштрафовал продавцов «фанфуриков» в РТ на 136 тысяч рублей

31 января 2018, 12:15

В ходе внеплановых проверок продавцов спиртосодержащей продукции к административной ответственности были привлечены 25 должностных лиц.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). За три месяца Роспотребнадзор оштрафовал продавцов «фанфуриков» в Татарстане на 136 тысяч рублей. В ходе внеплановых проверок продавцов спиртосодержащей продукции к административной ответственности были привлечены 25 должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты ведомства обнаружили на прилавках 36 единиц спиртсодержащей непищевой продукции объемом два литра. Данная продукция снята с реализации. 

Ранее стало известно о том, что постановлением главврача России № 130 от 12 октября 2017 года запрет на розничную реализацию спиртосодержащей продукции продлен на 180 суток.


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