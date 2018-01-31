Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Мост через Волгу планируют включить в участок Шали — Бавлы

31 января 2018, 13:10

Мостовой переход через Волгу в районе Тольятти намерены включить в транспортный коридор, соединяющий Европу и Китай.
Правительство РФ намерено вложить в оздоровление бассейна Волги 200 млрд рублей
Депутат ГД РФ Фатих Сибагатуллин: «Буду инициировать работу над ситуацией на Волге»
Нижегородская область и группа ВЭБ подписали соглашение по мостовому переходу через Волгу
При строительстве дороги Шали – Бавлы освоено 20 млрд. руб.
Около тысячи полицейских обеспечат безопасность матча между "Локомотивом" и "Волгой"

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Мост через Волгу в районе Тольятти планируется включить в участок Шали — Бавлы, сообщает портал «День города» со ссылкой на врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина.

Власти Самарской области прорабатывают вопрос о включении мостового перехода в международный автотранспортный маршрут «Европа — Западный Китай». 

«В настоящее время участок магистрали строится в Татарстане, который будет соединен с Самарско-Тольяттинской агломерацией. Врио губернатора дал поручения внести данный объект в документы по стратегическому планированию региона», — заявил Пивкин. 

Проектные решения по мосту будут готовы в марте 2018 года. Сейчас проектно-сметная документация находится в Москве, в Главросэкспертизе. 

Трасса Шали — Бавлы объединит федеральные магистрали М5 и М7 и станет частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter