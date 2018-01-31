(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Мост через Волгу в районе Тольятти планируется включить в участок Шали — Бавлы, сообщает портал «День города» со ссылкой на врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина.

Власти Самарской области прорабатывают вопрос о включении мостового перехода в международный автотранспортный маршрут «Европа — Западный Китай».

«В настоящее время участок магистрали строится в Татарстане, который будет соединен с Самарско-Тольяттинской агломерацией. Врио губернатора дал поручения внести данный объект в документы по стратегическому планированию региона», — заявил Пивкин.

Проектные решения по мосту будут готовы в марте 2018 года. Сейчас проектно-сметная документация находится в Москве, в Главросэкспертизе.

Трасса Шали — Бавлы объединит федеральные магистрали М5 и М7 и станет частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай».