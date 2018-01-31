(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Татарстане на четверть снизилось количество случаев заражения вшами. В 2017 году в республике было зарегистрировано 1 262 случая педикулеза, что на 29 процентов ниже, чем в 2016-м. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты надзорного органа напоминают, что для эффективного уничтожения вшей и их яиц следует использовать только средства, активные в отношении головных, лобковых и платяных вшей, например «Хедрин», «Нюда», «Паранит Сенситив», «Фулл Маркс», «Чистая жизнь», «Форсайт-антивошь», «Клинч», «Сульфокс». Перед применением педикулицидного средства необходимо проконсультироваться у врача. Также необходимо подать заявку на обработку вещей и квартиры в дезинфекционную станцию (в Казани) или дезинфекционный отдел филиалов Центра гигиены и эпидемиологии в РТ (в городах и районах республики).