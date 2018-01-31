Владельцы карт «Альфа-Банк – Перекресток» сэкономили более 280 млн рублей за год

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Более 330 тысяч владельцев кобрендовых карт «Альфа-Банка» и «Перекрестка» потратили за год около 2,8 млрд баллов в супермаркетах торговой сети.

Как подсчитали аналитики банка и ритейлера, кисломолочные продукты – самый популярный продукт среди владельцев карт «Альфа-Банк – Перекресток». В список популярных товаров также попали сыры, фрукты, овощи, птица и охлажденные п/ф, колбасные изделия, молоко и конфеты.

«Продукты – это базовый товар, который обязательно присутствует в наших ежемесячных тратах, а если у нас есть возможность сэкономить, то мы всегда рады ее использовать. Именно поэтому мы видим актуальность интереса к картам “Альфа-Банк – Перекресток“ среди наших клиентов – “продуктовая“ карта действительно позволяет существенно сократить расходы», – комментирует руководитель по развитию ко-брендовых карт розничного бизнеса «Альфа-Банка» Георгий Миронов.

В канун подведения итогов первого года проекта «Альфа-Банк» и «Перекресток» сделали новогодний подарок своим клиентам и разыграли автомобиль VOLVO V40 CROSS COUNTRY. В середине января по правилам акции был определен победитель – им стал клиент из Москвы, а 26 января банк вручил ему автомобиль.

Напомним, с 1 ноября по 31 декабря 2017 года «Альфа-Банк» провел акцию для клиентов-держателей карт «Перекресток» – «В новый год на новом автомобиле». Чтобы получить главный приз, необходимо было в период проведения акции совершить по карте минимум одну операцию на сумму от одной тысячи рублей – чем больше операций совершено, тем было больше шансов выиграть. Также были разыграны дополнительные призы – более 750 млн бонусных баллов программы «Клуб Перекресток». Кроме того, за все покупки, совершенные по дебетовой или кредитной карте «Перекресток» в период акции, клиенты получили двойные баллы от банка – до пяти баллов за каждые 10 рублей покупки, а с учетом баллов за покупки в категории «Любимые продукты» – до девяти баллов за каждые 10 рублей покупки. Всем владельцам предоплаченных карт «Перекресток» и участникам программы лояльности «Клуб Перекресток», оформившим дебетовую или кредитную карту супермаркета в период действия акции, было начислено 15 тысяч баллов от «Альфа-Банка».