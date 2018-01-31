Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

За последний квартал 2017 года в Волго-Вятском ГУ Центробанка выявили почти 700 поддельных купюр

31 января 2018, 11:58

Больше всего – около 5,3 тыс. поддельных денежных знаков – выявили в управлении регулятора по ЦФО.
Темпы инфляции в России снижаются каждый месяц в 1,5 раза
Курс доллара США преодолел планку в 28 рублей
Центробанк РФ продал 5 млрд. долларов для поддержки рубля
Центробанк РФ повысил ставку на 25 базисных пункта до 11 процентов
Центробанк РФ планирует повышение ставки рефинансирования

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Волго-Вятском главном управлении Банка России за четвертый квартал прошлого года выявили 694 поддельных денежных знака. В Центральном федеральном округе показатель составил около 5,3 тыс. Об этом сообщает Банк России.

Чаще всего за данный период в банковской системе России подделывали 5-тысячные купюры (более 6,5 тыс. раз) и банкноты номиналом в тысячу рублей (более 3 тыс. раз). Кроме того, за четвертый квартал 2017 года в банковской системе РФ выявили более 500 поддельных банкнот иностранных государств.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter