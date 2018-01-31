За последний квартал 2017 года в Волго-Вятском ГУ Центробанка выявили почти 700 поддельных купюр

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Волго-Вятском главном управлении Банка России за четвертый квартал прошлого года выявили 694 поддельных денежных знака. В Центральном федеральном округе показатель составил около 5,3 тыс. Об этом сообщает Банк России.

Чаще всего за данный период в банковской системе России подделывали 5-тысячные купюры (более 6,5 тыс. раз) и банкноты номиналом в тысячу рублей (более 3 тыс. раз). Кроме того, за четвертый квартал 2017 года в банковской системе РФ выявили более 500 поддельных банкнот иностранных государств.