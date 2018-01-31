Испанский «Леванте» интересуется футболистом «Рубина» Рочиной

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Футболист «Рубина» Рубен Рочина может перейти в «Леванте», испанский клуб заинтересован в услугах полузащитника. Об этом сообщает Superdeporte.

Рочина в числе других легионеров «Рубина» не полетел на сборы с командой, его попросили подыскать себе новый клуб.

Сообщается, что в «Леванте» Рочину рассматривают как замену другому экс-игроку «Рубина» Саму Гарсие – он перебрался в «Малагу».

В Казань Рочина переехал из «Гранады» в 2016 году, его контракт действует до 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» четыре матча в чемпионате страны и одну игру в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

