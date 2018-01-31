Казань вошла в топ-10 региональных центров с самыми большими автопарками

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Казань оказалась в списке десяти региональных центров с самыми большими автопарками. Количество легковых автомобилей в столице Татарстана, по последним данным, составляет 368 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитического агентства «Автостат».

В тройку лидеров в списке региональных центров с самыми большими автопарками входят Екатеринбург (450 тыс. шт.), Новосибирск (434 тыс. шт.) и Самара (391 тыс. шт.). Помимо Казани в него также вошли Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Крупнейшие автопарки страны к середине 2017 года были сосредоточены в Москве (3,65 млн авто) и Санкт-Петербурге (1,68 млн авто), говорится в сообщении агентства.