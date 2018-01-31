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Казань вошла в топ-10 региональных центров с самыми большими автопарками

31 января 2018, 12:06

Казанский автопарк насчитывает 368 тыс. машин, по данным агентства «Автостат».
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Казань оказалась в списке десяти региональных центров с самыми большими автопарками. Количество легковых автомобилей в столице Татарстана, по последним данным, составляет 368 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитического агентства «Автостат».

В тройку лидеров в списке региональных центров с самыми большими автопарками входят Екатеринбург (450 тыс. шт.), Новосибирск (434 тыс. шт.) и Самара (391 тыс. шт.). Помимо Казани в него также вошли Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. 

Крупнейшие автопарки страны к середине 2017 года были сосредоточены в Москве (3,65 млн авто) и Санкт-Петербурге (1,68 млн авто), говорится в сообщении агентства.


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