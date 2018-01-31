Долги «Спурт Банка» перед кредиторами превысили 11 млрд рублей

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Требования кредиторов к «Спурт Банку» по итогам 2017 года составили 11,75 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах, которые опубликованы на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Требования к банку предъявили 2 тысячи 336 кредиторов. Из них 1929 — кредиторы первой очереди. При этом общий объем требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 10,73 млрд рублей.

Требования, не включенные в реестр требований кредиторов, составляют 6,72 млн рублей (19 кредиторов). Более миллиарда рублей (два кредитора) приходится на требования, подлежащие удовлетворению после того, как будут выплачены обязательства перед всеми кредиторами, независимо от срока предъявления.

Банк России 21 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерный коммерческий банк „Спурт“». В сентябре Арбитражный суд РТ признал финансовое учреждение банкротом.