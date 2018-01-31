В Казани за взяточничество задержан подполковник УФСИН

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани задержан начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Ново-Савиновского района, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за написание положительной характеристики и послабление режима. Деньги глава уголовно-исполнительной инспекции просил передать через посредника.
Подполковника УФСИН задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.