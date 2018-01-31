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В Казани за взяточничество задержан подполковник УФСИН

31 января 2018, 11:19

Сотрудника уголовно-исполнительной инспекции подозревают в получении 150 тысяч рублей за послабление режима.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани задержан начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Ново-Савиновского района, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за написание положительной характеристики и послабление режима. Деньги глава уголовно-исполнительной инспекции просил передать через посредника.

Подполковника УФСИН задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

 


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