Тимирхан Алишев ушел с должности замминистра образования и науки РТ

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Заместитель министра образования и науки Татарстана Тимирхан Алишев покинул свой пост. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства.

«С 25 января он ушел с должности замминистра», – сказали в Минобрнауки республики.

Тимирхан Алишев оставил должность по собственному желанию. Кто займет его место в министерстве, пока неизвестно, отметили в пресс-службе.

Собственные источники ИА «Татар-информ» сообщили, что новым местом работы Алишева станет Институт психологии и образования Казанского федерального (Приволжского) университета. Тимирхан Алишев родился 19 февраля 1985 года в Казани. В 2007 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, кандидат социологических наук. В разные годы работал в Казанском автотранспортном техникуме, в коммерческих структурах. С 2009 года трудится в Министерстве образования и науки РТ – сначала ведущим консультантом отдела координации и развития научных исследований, затем начальником отдела высшего образования, начальником Управления профессионального образования. С июня 2015 года занимал должность заместителя министра образования и науки Республики Татарстан.