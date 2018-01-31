В российских школах могут ввести урок психологии

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В школьной программе может появиться урок психологии. Об этом «Известиям» заявил главный внештатный специалист психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.



Глава Национального медицинского исследовательского центра психиатрии отметил, что центр уже написал учебники по психологии с третьего по 11-й класс. Также разработаны рабочие тетради для учащихся. На сегодняшний день весь материал передан на рецензирование в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.



По словам Кекелидзе, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки к концу февраля. Затем пособия отдадут в Министерство образования РФ. После оценки Минобразования начнется внедрение проекта в школы.



Для учителей этих уроков разработана программа для повышения квалификации. Преподавателям необходимо будет посещать курсы каждые пять лет.



Курс психологии, возможно, поможет снизить подростковую и молодежную агрессию.