В Великобритании построят самую крупную в мире прибрежную ветроэлектростанцию

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Датская компания Orsted начала строительство крупнейшей в мире офшорной ветровой электростанции Hornsea Project One мощностью 1,2 ГВт. Станция расположится на побережье Великобритании, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Clean Technica.

Первые ветровые установки уже смонтированы в 120 километрах от побережья Йоркшира. Всего датчане намерены установить 174 ветрогенератора длиной 65 метров и весом около 800 тонн.

К 2020 году ветроэлектростанция сможет генерировать достаточное количество энергии, чтобы обеспечить миллион домов в Великобритании.

Дания начала развивать ветряную энергетику еще в 1970-х годах из-за роста цен на нефть. К 2020 году датчане планирует покрыть 50 процентов своих потребностей в электричестве за счет ветряков, а к 2050 году — 100 процентов потребностей.

В то же время Великобритания станет главным драйвером отрасли к 2020 году за счет масштабных государственных инвестиций, отмечается на портале.