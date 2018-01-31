Новые патрульные автомобили Госавтоинспекции РТ куплены за счет республиканского бюджета

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). Новые патрульные автомобили, которые сегодня вручили сотрудникам Госавтоинспекции, куплены на средства республиканского бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр внутренних дел РТ Артем Хохорин передали сотрудникам ГИБДД ключи от 50 автомобилей с цветографической окраской, оснащенных спецсигналами.

Как стало известно, десять автомобилей «Форд Фокус» и две «Лады Приоры» передали отдельному батальону ДПС по Татарстану, 15 автомобилей «Лада Приора» для полка ДПС по Казани и 23 отечественные машины для территориальных подразделений ГИБДД по РТ.

По данным республиканской Госавтоинспекции, теперь ГИБДД Татарстана на 95 процентов обеспечена автотранспортом.