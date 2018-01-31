Общественники обнаружили тараканов в изоляторе временного содержания Набережных Челнов

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В изоляторе временного содержания в Набережных Челнах общественники обнаружили тараканов. Вне зависимости от состояния здания, соблюдение санитарных норм зависит от руководства и сотрудников учреждения, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Лариса Расческова.

«Где-то есть новые здания, где-то есть старые здания. Почему я сделала упор на Набережночелнинский изолятор временного содержания МВД Республики Татарстан? Потому что здание там не старое, здание там нормальное и после ремонта, но в камерах мы обнаружили тараканов. Вот это было самое неприятное», — поделилась Расческова.

Все камеры для административных задержанных МВД по РТ были отремонтированы перед 2012 годом, рассказывает председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ.

«Дело в том, что там просто не убираются. Поэтому они не соответствуют санитарным нормам гигиены. Но опять таки, не везде. Вот, например, в Зеленодольске или в отделах полиции Ново-Савиновского района в камерах для административных задержанных чисто. Это все зависит от руководства отдела полиции и от сотрудников дежурной части», — отметила она.

При этом Лариса Расческова обратила внимание, что учреждения УФСИН отвечают санитарным нормам, но без проблем тоже не обходится.

«Второй следственный изолятор УФСИНа, который находится на улице Большой, да и, в принципе, первый изолятор — здания сами по себе старые. Здание второго следственного изолятора вообще принадлежит Макарьевской церкви 1712 года постройки. Там находится женская часть. Поэтому встал вопрос о том, что нужен новый изолятор», — рассказала Расческова.

Здание Макарьевской церкви в годы революции было переоборудовано под тюрьму, и сейчас, если оно нужно митрополии, его нужно вернуть, отметила народный наблюдатель.