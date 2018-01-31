Минюст США проверит Apple по факту замедления работы смартфонов

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении компании Apple по факту замедления работы смартфонов iPhone старых моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Проверки не обязательно могут означать предъявление компании каких-либо официальных обвинений, пишет американское издание.

Такая же проверка в отношении Apple в настоящее время проводится комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно данным газеты.

В конце 2017 года Apple признала, что намеренно замедляла работу старых моделей своих устройств, чтобы избежать внезапных отключений при нехватке мощности. Для этих целей компания внесла изменения в операционную систему iOS.