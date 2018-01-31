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«Единая Россия» провела географическое состязание в Черемшанском районе РТ

31 января 2018, 12:28

Участники состязания собирали пазлы, обсуждали актуальные вопросы, разгадывали ребусы.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Интеллектуально-развлекательное состязание под названием «Встреча на географическом поединке» состоялось в Черемшанском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники географического состязания собирали пазлы, выбирали слова на географическую тему из заданных песен, обсуждали актуальные вопросы, разгадывали ребусы.

Ребята разделились на три команды: команда студентов, рабочей молодежи и школьников. К финишу первым пришла команда школьников.

Организаторами интеллектуально-развлекательного состязания выступили партия «Единая Россия» и сотрудники Черемшанского молодежно-досугового центра, на базе которого прошло мероприятие.


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