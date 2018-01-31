«Единая Россия» провела географическое состязание в Черемшанском районе РТ

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Интеллектуально-развлекательное состязание под названием «Встреча на географическом поединке» состоялось в Черемшанском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
Участники географического состязания собирали пазлы, выбирали слова на географическую тему из заданных песен, обсуждали актуальные вопросы, разгадывали ребусы.
Ребята разделились на три команды: команда студентов, рабочей молодежи и школьников. К финишу первым пришла команда школьников.
Организаторами интеллектуально-развлекательного состязания выступили партия «Единая Россия» и сотрудники Черемшанского молодежно-досугового центра, на базе которого прошло мероприятие.