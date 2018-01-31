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Hi-Tech

СМИ: Российский миллиардер вложился в проект китайского клона Tesla

31 января 2018, 12:36

Китайская компания Xiaopeng Motors привлекла 350 млн долларов инвестиций от Alibaba и Foxconn.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Российский миллиардер Юрий Мильнер инвестировал средства в проект китайского клона Tesla, который разрабатывает компания Xiaopeng. Об этом сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Reuters.

Китайская компания привлекла 350 млн долларов инвестиций от Alibaba и Foxconn. Разработчики планируют до конца года вывести на рынок свой первый электрокар — модель G3, которая внешне напоминает Tesla Model X.

Юрий Мильнер — предприниматель, менеджер, владелец DST Global, бывший совладедец и председатель совета директоров Mail.ru Group.


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