Жителя Оренбурга осудили за кражу арендованных люксовых иномарок

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани суд признал 30-летнего мужчину виновным по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что осенью 2017 года подсудимый арендовал с помощью фальшивого паспорта у фирм автомобили «Порше Панамера» и «Инфинити Q70». Он внес небольшую предоплату и передал автомобили неустановленному сообщнику, чтобы тот их продал. Злоумышленники «глушили» устройства слежения в авто при помощи специального оборудования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что злоумышленников задержали сотрудники полиции на трассе Казань – Оренбург.

Стоимость похищенных транспортных средств фирмы оценили в более чем 5,2 млн рублей.

Свою вину подсудимый признал полностью, суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

Дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.