Обанкротившийся «МФБанк» должен кредиторам 2,8 млрд рублей

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Московская кредитная организация «МФБанк» должна кредиторам 2,8 млрд рублей, в том числе физлицам — 1,9 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

При этом стоимость активов банка не превышает 0,9 млрд рублей. Регулятор направил информацию о финансовых операциях руководства банка, которые имеют признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД РФ и Следственный комитет Российской Федерации, отмечает пресс-служба ЦБ РФ.

В конце декабря Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим «МФБанка» стало Агентство по страхованию вкладов.

В ходе проверки временная администрация банка выяснила, что бывшее руководство кредитной организации использовало свои полномочия «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов и вкладчиков, в том числе путем использования денежных средств клиентов без их ведома».