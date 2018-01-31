Госавтоинспекции Татарстана вручили 50 новых автомобилей

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Управлении ГИБДД МВД по РТ сотрудникам Госавтоинспекции торжественно вручили 50 новых автомобилей ДПС.

Сотрудникам ГАИ для эксплуатации было передано 40 автомобилей марки Лада Приора и 10 автомобилей марки «Форд Фокус» за счет средств бюджета Татарстана.

На вручении присутствовал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который подчеркнул, что служба ГИБДД Татарстана является одной из самых оперативных и успешных.

«В этом году в республике пройдет множество серьезных мероприятий международного уровня, в том числе чемпионат мира по футболу. Конечно, на службу ГИБДД приходится очень большая нагрузка. Вы всегда справлялись со всеми поставленными задачами на самом высоком уровне. Надеюсь, что республика помогала и будет помогать укреплению материально-технической части вашей службы», — отметил Минниханов.