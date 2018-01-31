Корабль НАТО вошел в Черное море

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Ракетный эсминец ВМС Великобритании Duncan в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное военно-морское командование НАТО.
Ранее в Черное море вошел ракетный эсминец USS Carney США и провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал, что совместные маневры ВМС Украины и США являются провокацией по отношению к России.