Де Мистура лично установит формат и состав конституционной комиссии Сирии

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура будет сам определять состав и формат комиссии по обсуждению конституции Сирии и сможет включить в ее состав людей по своему желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева.

Ранее Лаврентьев сообщил, что участники конгресса согласовали список из 150 кандидатур членов конституционной комиссии.

«Представители, которые будут включены в этот список, они передаются Стаффану де Мистуре, который из этого количества представителей будет формировать некий орган, который займется обсуждением вопросов конституции, конституционной реформы и всех связанных с этим вопросов», — цитирует агентство Лаврентьева.

Де Мистура получает право определять уже самому формат и состав комиссии, «включая дополнительное количество лиц на его усмотрение, в определенной пропорции, чтобы не нарушить дисбаланс», отметил Лаврентьев на брифинге по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«И, соответственно, все решения в отношении состава как количественного, так и персонального, должны приниматься на основе консенсуса в соответствии с резолюцией ООН 2254», — заявил представитель Президента.