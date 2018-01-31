Город на Украине отключили от газоснабжения из-за долгов

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В украинском городе Славутич отключили газоснабжение из-за долгов, сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Киевоблгаз».

«По состоянию на 30 января 2018 года НАК „Нафтогаз Украины“ не выделила для жителей города Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности», — говорится в сообщении.

Предприятию «Киевоблгаз» пришлось прекратить газоснабжение для потребителей города, «поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство», отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в 2017 году добыча природного газа на Украине увеличилась на 4,2 процента (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 825,3 млн куб. м.