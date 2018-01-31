Перуанец Самбрано перешел в киевское «Динамо»

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Киевское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с перуанским защитником «Рубина» Карлосом Самбрано.

Ранее сам Самбрано заявил, что его соглашение с клубом будет рассчитано на 4 года. Начало сезона 28-летний перуанец на правах арены провел в ПАОКе, куда его в прошлом сезоне отправил «Рубин», но руководство греческого клуба приняло решение вернуть защитника в Россию.

В «Рубин» Самбрано перешел в 2016 году и провел за казанцев 21 матч во всех турнирах.