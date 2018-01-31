Власти Исландии не разрешили называть родившихся в стране детей Андреями

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Популярное у славянских народов имя Андрей греческого происхождения не разрешили давать детям, рожденным в Исландии. Такое решение принял Исландский госкомитет по личным именам, передает ТАСС со ссылкой на газету MBL.

Использовать имя не разрешили по той причине, что при написании Andrej его окончание не соответствует нормам исландского языка. При этом такие варианты написания, как Andrei и Andrey, могли бы быть зарегистрированы, отметил комитет.

В дальнейшем, возможно, именно в таком виде имя Андрей все же попадет в реестр, где уже присутствуют такие его варианты, как Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

В Исландии имена для детей можно выбирать только из одобренного властями списка. Это требование не распространяется только на тех новорожденных, оба родителя которых являются иностранцами.

Сейчас в реестр входит всего примерно 3,6 тыс. мужских и женских имен. Пополнять его имеет право только Исландский государственный комитет по личным именам, состоящий из шести экспертов.

За январь 2018 года перечень пополнился двумя мужскими (Геймар и Бримтоур) и тремя женскими (Гудна, Иселин и Льйоуней). Кроме того, еще двумя именами, Рокк и Хоргдаль, разрешили называть как мальчиков, так и девочек.

