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В ЮАР буйволы напали на львов ради спасения слоненка

31 января 2018, 00:37

Парнокопытные отбили детеныша у хищников, но те в конце концов все же поймали его.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В национальном парке Крюгера в ЮАР буйволы напали на львов, атаковавших слоненка. Снятое посетителями видео опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings, передает РИА «Новости».

По словам снявшей ролик Джилл Мэтьюз, хищники ждали в засаде рядом с водопоем и напали на одинокого слоненка, повалив его на землю. Но на помощь детенышу неожиданно пришли буйволы.

В результате львам пришлось спасаться бегством. Слоненок в результате их нападения, судя по всему, не слишком пострадал, так как ему удалось подняться и убежать в кусты.

Однако через некоторое время львы вернулись. В результате прайд из более чем 15 хищников все же поймал слоненка и, вероятно, убил его, отметила автор видеозаписи. 


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