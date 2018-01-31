В ЮАР буйволы напали на львов ради спасения слоненка

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В национальном парке Крюгера в ЮАР буйволы напали на львов, атаковавших слоненка. Снятое посетителями видео опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings, передает РИА «Новости».

По словам снявшей ролик Джилл Мэтьюз, хищники ждали в засаде рядом с водопоем и напали на одинокого слоненка, повалив его на землю. Но на помощь детенышу неожиданно пришли буйволы.

В результате львам пришлось спасаться бегством. Слоненок в результате их нападения, судя по всему, не слишком пострадал, так как ему удалось подняться и убежать в кусты.

Однако через некоторое время львы вернулись. В результате прайд из более чем 15 хищников все же поймал слоненка и, вероятно, убил его, отметила автор видеозаписи.