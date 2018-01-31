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Политика

Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи приняли три документа

31 января 2018, 00:18

Делегаты сформировали перечень кандидатов в конституционную комиссию.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Участники прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога по итогам мероприятия приняли три документа: итоговое заявление, обращение участников и перечень кандидатов в конституционную комиссию.

Об этом рассказал специальный представитель Президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает «Интерфакс».

В дальнейшем список кандидатов в комиссию «после небольшого согласования» будет передан специальному представителю генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре.

Ранее де Мистура замечал, что в комиссию должны войти представители режима Башара Асада, участвующих в Женевских переговорах оппозиционных групп, эксперты, представители гражданского общества и политические лидеры.

Всего в конгрессе приняли участие 1393 делегата и более 50 наблюдателей. При этом на нем не были представлены оппозиционный Сирийский комитет по переговорам и организации сирийских курдов.  


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