В «Смене» расскажут об овеществлении и отоваривании человеческих отношений

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 7 февраля состоится лекция «Предметная среда в социальном движении» профессора Светланы Баньковской, сообщает пресс-служба центра.



Событие станет параллельной частью программы выставки Ильгизара Хасанова «Мужское».



Лектор расскажет о влиянии современной науки на исследовательские тенденции, одной из которых является «реификация» (овеществление) и «коммодификация» (отоваривание) человеческих отношений. А другой – осознание необходимости включенности предметной среды в социальные отношения, их «обобществлении» и даже «персонификации».

Баньковская постарается найти ответы на вопросы, как можно исследовать взаимодействие «опредмеченного человека» и «социализированных предметов».

Светлана Баньковская – профессор и ведущий научный сотрудник Центра фундаментальных исследований ВШЭ.