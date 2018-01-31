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Дочери Мусы Джалиля вручили Благодарственное письмо мэра Москвы

31 января 2018, 00:01

Полпред РТ в РФ выразил признательность Чулпан Залиловой и ее семье за большой вклад в дело сохранения памяти о поэте.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Полномочном представительстве РТ в РФ дочери Мусы Джалиля Чулпан Залиловой вручили Благодарственное письмо мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба полпредства.

Телеведущей Лилии Гильдеевой и оперной певице Венере Гимадиевой были вручены Благодарности Президента Татарстана Рустама Минниханова.

С деятелями культуры встретился вице-премьер – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. В рамках встречи обсуждались прошедшие культурные мероприятия, организованные полпредством, а также планы на ближайшее время и новые проекты.

Полпред выразил признательность Чулпан Залиловой и ее семье за большой вклад в дело сохранения памяти о поэте. При поддержке Залиловой в Казани был открыт музей-квартира Джалиля, каждый год она участвует в многочисленных вечерах памяти поэта, проходящих по всей стране, в том числе и в Москве.


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