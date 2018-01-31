В Челнах появится единый электронный проездной

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах появится единый электронный проездной, сообщает пресс-служба мэрии Автограда со ссылкой на руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова.

Едиными электронными проездными можно будет пользоваться как в трамваях, так и в автобусах.

Пластиковые карты-проездные челнинцы смогут приобретать уже с 1 марта. Стоимость проездного на месяц составит 900 рублей на один из видов транспорта – трамвай или автобус. Общий же проездной можно будет приобрести за 1350 рублей.

Действовать проездные будут только на общественном транспорте, обслуживаемом МУП «Электротранспорт». Количество поездок будет неограниченным.