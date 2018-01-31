Все новости Татарстан Россия

Общество

В Челнах появится единый электронный проездной

31 января 2018, 00:42

Стоимость общего проездного на месяц составит 1350 рублей.
Студентов Благовещенска подключат к системе «Электронный проездной»
Электронные проездные в Екатеринбурге появятся 1 декабря
Электронный проездной билет внедрят в столице Урала
Все льготники Казани смогут получить электронные проездные билеты с 11 февраля
^В Казани пройдет "Рождественский лыжный спринт"

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах появится единый электронный проездной, сообщает пресс-служба мэрии Автограда со ссылкой на руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова.

Едиными электронными проездными можно будет пользоваться как в трамваях, так и в автобусах.

Пластиковые карты-проездные челнинцы смогут приобретать уже с 1 марта. Стоимость проездного на месяц составит 900 рублей на один из видов транспорта – трамвай или автобус. Общий же проездной можно будет приобрести за 1350 рублей.

Действовать проездные будут только на общественном транспорте, обслуживаемом МУП «Электротранспорт». Количество поездок будет неограниченным.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter