В селе Покровское Елабужского района построят клуб

(Елабуга, 31 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Покровское Елабужского района в этом году планируется по муниципальной программе построить сельский клуб. Такую задачу поставил глава района Геннадий Емельянов в ходе встречи с жителями Костенеевского сельского поселения. Здесь прошла отчетная сессия.

К главе района обратилась жительница села Покровское Татьяна Зотина, которая посетовала на отсутствие клуба в Покровском, тогда как в Костенееве и Котловке они есть. Глава, выслушав ее, принял решение о строительстве дополнительного клуба за счет местного бюджета.

Также жители подняли вопрос водоснабжения. Сегодня работа в этом направлении выполняется ООО «Камстройэксперт», а главой поселения оформляется гидрогеологическое заключение для устройства водозаборной скважины.

Традиционно на отчетной сессии подводятся итоги работы за прошлый год. Сегодня в Костнеевском сельском поселении проживают чуть больше 1 тыс. человек. В поселении имеется общеобразовательная школа, в которой обучаются 66 детей. Организован подвоз учеников из Котловки, Казылей, Свиногорья, Мурзихи, Яковлева и Елова. В прошлом году в селе Костенеево завершили строительство пристроя к школе, пожарного депо, а также заработал МФЦ. В этом году планируется построить многофункциональный центр в селе Свиногорье, отремонтировать мост через речку в д. Казыли, продолжить работу по дорожному строительству. Кроме того, в селе Покровское хотят установить новый памятник павшим в Великой Отечественной войне.

Отчетная сессия с участием главы района Геннадия Емельянова прошла и Мурзихинском сельском поселении, где сельчане подняли вопросы оснащения аппаратурой сельского клуба, строительства дорог.