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«Молодежка ОНФ» в РТ провела посвященную снятию блокады Ленинграда встречу

31 января 2018, 05:11

Общественники воссоздали «ленинградский паек» и наглядно продемонстрировали, как уменьшалась норма выдачи хлеба во время блокады.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). «Молодежка ОНФ» в Татарстане провела в рамках всероссийской акции «Открытка памяти» патриотическую встречу, посвященную прорыву блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в РТ.

Активисты пригласили на памятное событие жителей блокадного Ленинграда. Для участников встречи состоялась краткая экскурсия по Музею-мемориалу Великой Отечественной войны. Жители блокадного Ленинграда – Вильям Барабанов и Вера Мигунова – рассказали о страшных днях в осажденном городе.

Общественники воссоздали «ленинградский паек» и наглядно продемонстрировали, как уменьшалась норма выдачи хлеба во время блокады. Затем активисты подарили всем присутствующим информационные открытки «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся». Учащиеся лицея № 35 исполнили песни, посвященные обороне Северной столицы.

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов рассказал о работе поисковых отрядов Татарстана на Невском пятачке и Синявских высотах и о деятельности по восстановлению памяти умерших солдат из ТАССР. В завершение мероприятия ветераны посмотрели документальный фильм о блокадном Ленинграде.

 


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