Полный русско-татарский словарь начала ХХ века опубликован в электронной библиотеке

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В электронной библиотеке издательского дома «Хузур» ДУМ РТ в открытом доступе выложено издание «Полный русско-татарский словарь». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Издание входит в число наиболее содержательных печатных русско-татарских словарей и включает около 35 тыс. слов.

Словарь составили Абдурахман Карам и Султан Рахманкулов. Издана книга была в 1920 году в Казани.

В «Полном русско-татарском словаре» используется арабская графика, в некоторых словарных статьях приведен довольно полный ряд синонимов татарских слов. Помимо лексикографической ценности данный труд дает полное представление о жизни татарского и русского народов. В нем заложены лучшие традиции татарской лексикографии.

Ознакомиться со словарем и воспользоваться его данными могут все желающие на сайте электронной библиотеки darul-kutub.com. В дальнейшем ИД «Хузур» планирует издать этот труд.