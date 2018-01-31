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Экономика и финансы

Рынок люксовых автомобилей в России вырос почти на 20 процентов

31 января 2018, 03:08

По итогам продаж за 2017 год в премиум-сегменте лидирует Mercedes-Benz.

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Продажи новых легковых автомобилей сегмента «люкс» в России по итогам прошлого года составили 1,4 тыс. машин, что на 18 процентов выше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Почти половину рынка люксовых авто занимает Mercedes-Benz Maybach S-Class. В прошлом году машины этой модели приобрели 660 жителей России. Второе место в списке предпочтений россиян занял автомобиль Maserati, третье – Bentley.

Около 70 процентов объема рынка автомобилей категории Luxury приходится на Москву и Московскую область. Жители Татарстана купили в 2017 году 19 новых авто данного сегмента.

 

 


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