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Артисты Мензелинского драмтеатра провели творческий вечер для молодежи Нижнекамска

31 января 2018, 05:42 , Фото: e-nkama.ru

Артисты Мензелинского драмтеатра провели творческий вечер для молодежи Нижнекамска Гости продемонстрировали видеоролик о жизни театра, рассказали о коллективе и ответили на вопросы зрителей.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Артисты Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева встретились с молодыми зрителями Нижнекамска в центре молодежных инициатив «Ковер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

В мероприятии приняли участие заведующая литературной частью театра Нурсиба Адиева, артисты Чулпан Бадретдинова, Зулфира Шамсутдинова и Рустем Зиннуров.

Гости продемонстрировали видеоролик о жизни театра, рассказали о коллективе, гастролях и репертуарном плане на 2018 год, ответили на вопросы зрителей. Также артисты сообщили, что в феврале театр приедет в Нижнекамск с новыми постановками.

В завершение вечера актеры показали отрывок из спектакля Александра Коровкина «Тутилэр», который включен в репертуар предстоящих гастролей.

Творческий вечер состоялся при поддержке Нижнекамского отделения Всемирного конгресса татар и Управления по делам молодежи и спорту исполкома Нижнекамского района.

 

 


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