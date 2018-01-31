Артисты Мензелинского драмтеатра провели творческий вечер для молодежи Нижнекамска

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Артисты Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева встретились с молодыми зрителями Нижнекамска в центре молодежных инициатив «Ковер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

В мероприятии приняли участие заведующая литературной частью театра Нурсиба Адиева, артисты Чулпан Бадретдинова, Зулфира Шамсутдинова и Рустем Зиннуров.

Гости продемонстрировали видеоролик о жизни театра, рассказали о коллективе, гастролях и репертуарном плане на 2018 год, ответили на вопросы зрителей. Также артисты сообщили, что в феврале театр приедет в Нижнекамск с новыми постановками.

В завершение вечера актеры показали отрывок из спектакля Александра Коровкина «Тутилэр», который включен в репертуар предстоящих гастролей.

Творческий вечер состоялся при поддержке Нижнекамского отделения Всемирного конгресса татар и Управления по делам молодежи и спорту исполкома Нижнекамского района.