Проект КФУ о генной терапии получил поддержку Президента России

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Коллектив OpenLab Генные и клеточные технологии ИФМиБ К(П)ФУ стал одной из двух ведущих научных школ в области биологии и наук о жизни, получивших поддержку гранта Президента России. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза.

Одна из задач проекта – использование новой технологии для того, чтобы определить, какие изменения происходят в работе генов в норме и при ишемии.

По словам руководителя проекта Альберта Ризванова, если использовать определенные гены, то можно излечить ряд наследственных заболеваний. Если у человека есть мутация в гене, то нужно доставить нормально функционирующий ген для коррекции заболеваний. Таким образом можно скорректировать часть патологий, доставив в организм «хорошую» копию гена.

Также в данном исследовании ученые используют комбинацию двух генов – сосудистого эндотелиального фактора роста и фактора роста фибробластов. Оба эти гена известны как проангиогенные факторы роста (то есть они вызывают рост сосудов). При ишемическом поражении, когда нарушается кровоснабжение, необходимо прорастить новые сосуды, чтобы восстановить питание тканей и снабжение тканей кровью.