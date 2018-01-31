Студенты Набережных Челнов проведут интеллектуальную игру по Сталинградской битве

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Студенты Набережных Челнов примут участие в интеллектуально-патриотической игре, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве.
Мероприятие пройдет 2 февраля в молодежном центре «Нур». Заявки на участие подали 15 команд вузов и ссузов Автограда.
Модератором выступит участник IX сезона республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв» Айдар Нуруллин. Организует встречу молодежный центр «Нур» при поддержке отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи города.
За каждой командой будет закреплен один наставник из Совета ветеранов Центрального района. Победители будут награждены дипломами.