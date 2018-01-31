Все новости Татарстан Россия

Общество

Студенты Набережных Челнов проведут интеллектуальную игру по Сталинградской битве

31 января 2018, 01:49

Заявки на участие подали 15 команд вузов и ссузов Автограда.
Волгоград не поддержал идею переименования в Сталинград
В Буинском районе чествовали участников Сталинградской битвы
Работающая молодежь Набережных Челнов почтила память погибших в Сталинградской битве
Рязанская область первой установит мемориальный знак на Мамаевом кургане
В Нижнекамске вспомнили Сталинградскую битву

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Студенты Набережных Челнов примут участие в интеллектуально-патриотической игре, посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве.

Мероприятие пройдет 2 февраля в молодежном центре «Нур». Заявки на участие подали 15 команд вузов и ссузов Автограда.

Модератором выступит участник IX сезона республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв» Айдар Нуруллин. Организует встречу молодежный центр «Нур» при поддержке отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи города.

За каждой командой будет закреплен один наставник из Совета ветеранов Центрального района. Победители будут награждены дипломами.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter