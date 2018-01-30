Родственники погибших на рейсе MH17 выиграли иск против Игоря Стрелкова

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Родственники 25 погибших при крушении в Донбассе лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, выиграли в США поданный против экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом узнали журналисты передачи ZEMBLA нидерландского телеканала VARA, передает РБК.

Коллективный иск семьи жертв катастрофы подали в Окружной суд Северного округа штата Иллинойс еще летом 2015 года. В декабре 2017-го суд вынес решение в пользу истцов.

Экс-министра обороны ДНР обязали выплатить каждому из них по 20 млн долларов в качестве моральной компенсации и компенсации ущерба. Выигравшие дело родственники погибших не рассчитывают на получение денег. Однако они надеются, что вердикт суда позволит привлечь внимание к трагедии.

«Если эти люди каким-то образом заставят меня выплачивать деньги, то мне придется прожить следующую тысячу лет», – прокомментировал ситуацию РБК сам Стрелков.

При этом в разговоре с телеканалом «Дождь» бывший военный лидер ДНР заметил: «Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый Boeing, мне не жалко будет помочь людям».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Международная группа следователей, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что лайнер сбила ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Россия не признает выводов о местонахождении этого ЗРК.